Homem é preso com carro utilizado em roubo de cargas, em Aparecida de Goiânia

Em uma força-tarefa estabelecida entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem foi preso com carro utilizado em roubo de cargas em Aparecida de Goiânia.

Além disso, o preso é apontado como receptador de carros frutos de estelionato, em que vítimas foram enganadas durante o processo de venda de veículo.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), na tarde desta terça-feira (4/2) durante a força-tarefa foi constatado que o preso recebia carros de vítimas eram ludibriadas a entregarem seus automóveis com a falsa condição de transferência após o pagamento adiantado de certa quantia em dinheiro.

Posteriormente, os carros eram utilizadas em ações criminosas.

Segundo PC, carro utilizado em roubo de cargas tinha chassi adulterado

De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás, o veículo localizado em poder do receptador tinha seu chassi adulterado e já havia participado de algumas situações envolvendo roubo de cargas.

Os crimes foram constatados por meio de levantamentos conjuntos entre as forças policias e por intermédio do Disque Denúncia 197 da Polícia Civil. Segundo o delegado Alexandre Bruno, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas, “esse instrumento de denúncia foi fundamental no sucesso da ação”.

Durante a situaçao de estelionato, o carro foi entregue ao falso comprador, que era vizinho do proprietário do veículo. No entanto, durante o processo de falsa venda, o acusado deixou de passar o restante do pagamento, além de não realizar a transferência do mesmo.

Em seguida, o homem repassou o carro para um receptador, que utilizou o veículo em ações criminosas relacionadas aos roubos de cargas. Após os exames periciais necessários, o veículo terá a destinação legal devida.

Ainda segundo a corporação, assim que a vítima foi avisada sobre a recuperação do veículo, ela fez questão de gravar um depoimento agradecendo a ação policial.