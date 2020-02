Homem é preso por importunação sexual contra criança, em Goiânia

Um homem, de 45 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (4/2), suspeito de importunação sexual contra uma criança, de 9 anos, no setor Solange Park, em Goiânia.

Conforme informações, o homem estava trabalhando fazendo a pintura de um apartamento em um condomínio da região. Ele então viu a criança, a puxou para um local isolado, a beijou e começou a se tocar.

O caso foi registrado pelas câmeras de segurança do local e o porteiro do local ainda viu toda ação. Momento que gritou com o suspeito fazendo com que ele se afastasse da menina.

Diante disso, o porteiro resolveu avisar a mãe da criança, que em seguida acionou a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) para que efetuasse a prisão do suspeito.

Quando chegaram no local, os policiais se depararam com o suspeito trabalhando, como se nada houvesse acontecido. Ao verificar a identidade do homem ficou constatado que ele á possui passagens criminais por furto, roubo e por prática de ato obsceno na presença de uma criança, em 2019.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Mulher, onde foi autuado por importunação sexual. Caso condenado, ele pode pegar de um a quatro anos de multa.

Veja o exato momento que ele pega a menina e comete o crime:

Além do homem preso por importunação sexual contra criança, outro é suspeito de estuprar duas crianças, também em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no último dia 23 de agosto, um homem acusado de estupro contra crianças, no Setor Madre Germana 2, no Sudoeste de Goiânia. Segundo a PM, ele teria atraído as vítimas até o local do crime.

Quando chegou ao local, a equipe do BPM se deparou com o suspeito na residência das vítimas. Segundo a corporação, a casa estava rodeada de vizinhos que queriam linchar o homem e fazer justiça com as próprias mãos.

Após levantamentos, os policiais militares constataram que o homem, identificado como Diogenes Brito de Souza, foi até a casa das vítimas na última quarta-feira (21/8) e chamou as duas meninas para tomarem sorvete.

As meninas aceitaram e então o acusado as levou para sua residência, onde segundo a polícia militar, ele cometeu atos libidinosos forçosamente. Uma delas conseguiu escapar do local e fugiu. A outra, por ser especial, ficou em posse do homem. Momentos depois, Diogenes deixou que a segunda menina fosse embora.

Dois dias depois do acontecimento do crime, uma das meninas reconheceu o homem e contou ao pai.

O homem foi preso e os outros envolvidos na situação foram encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) para apuração e aplicações dos procedimentos legais.