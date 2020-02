Homem sofre queda em córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia

Na manhã desta quarta-feira (5), um homem sofreu uma queda no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia. O acidente ocorreu na altura do viaduto do Cepal no setor Sul, em Goiânia. Além disso, os primeiros socorros foram prestados pelo 8º Batalhão dos Bombeiros Militares.

Segundo assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o homem estava atravessando o córrego da Marginal Botafogo através da tubulação quando ocorreu o acidente. Devido a um desequilibro momentâneo, a vitima caiu de uma altura aproximada de quatro metros.

Também segundo a assessoria, o homem ainda não foi identificado, uma vez que não estava portando documentos. A vitima foi retirada do leito do córrego e transportada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Além disso, ele passou pelo atendimento consciente e não corre nenhum risco de vida.

Veja o video do resgate:

Trânsito na Marginal Botafogo

Dia 20 de janeiro de 2019, a Marginal Botafogo, uma das via-expressas mais importantes da capital goiana, começou a passar por mais um ciclo de reformas. O transito no local foi alterado devido as obras de prolongamento da Avenida Lesta-Oeste. Além disso, é bom reforçar que o prolongamento da Leste-Oeste será uma ponte, nos dois sentidos, de 53 metros de extensão.

Acima de tudo, segundo a Prefeitura de Goiânia, as obras devem durar cerca de sete meses.

Primeiramente, a Rua 227 será interditada nos dois sentidos. Isso ocorrerá por que ela receberá os pilares do viaduto. Além disso, o outro ponto onde haverá bloqueio é o cruzamento da Rua 67-A com a Avenida Contorno. Será permitido somente circulação local pela Rua 67-A via Marginal Botafogo.

A proibição de virar à esquerda na Rua 67-A para quem descia a Marginal Botafogo sentido Avenida Goiás-Norte – iniciada em dezembro do ano passado – permanece.

Por fim, a Avenida Leste-Oeste terá extensão completa de 40 km, sendo que aqui na capital permitirá a ligação entre o Gyn 20, no Conjunto Vera Cruz, e a divisa de Senador Canedo, na Região Metropolitana.