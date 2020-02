Mulher e adolescente são flagrados com drogas no CIS de Anápolis

Durante a manhã desta quarta-feira (5/2), uma mulher e um adolescente foram flagrados tentando entrar em drogas no Centro de Inserção Social (CIS) Monsenhor Luíz Ilc de Anápolis.

De acordo com a direção do CIS, a interceptação aconteceu no momento em que um agente plantonista da guarita avistou duas pessoas com atitudes suspeitas nas proximidades do presídio.

Quando perceberam a presença dos servidores, a mulher e o adolescente saíram correndo e deixaram cair um pacote com entorpecente. Eles tentaram fugir, mas foram alcançados ainda nas intermediações do local.

Ao verificar o pacote, os agentes penitenciários constataram que se tratava de várias porções de substância análoga à maconha. Os ilícitos foram colocados à disposição das autoridades competentes para os devidos fins.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil do município para as providências necessárias.

A direção da Unidade, pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), abriu procedimentos administrativos internos para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares ao destinatário conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).

Além da Mulher e do adolescente que foram flagrados com drogas no CIS de Anápolis, uma jovem tentou entrar no presídio de Aparecida de Goiânia com documento falso

Uma jovem foi presa, no último dia 6 de outubro, ao tentar entrar com documento falso e drogas no presídio de Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a mulher estava com maconha e cocaína escondidos no corpo e os documentos falsos foram apresentados na entrada da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia.

Segundo o diretor do presídio, Fábio Alex, enquanto os agentes verificavam a documentação apresentada, a mulher foi encaminhada para a revista pessoal no body scan.

No equipamento os servidores conseguiram identificar a droga escondida em suas partes íntimas, sendo cerca de 150 de substância análoga a maconha e 50 gramas de substância parecida com cocaína.

Instantes depois, os agentes constataram que a documentação apresentada não era autentica e sim documento falso. Ela é cadastrada na unidade como visitante do companheiro, que cumpre pena por roubo.

Diante da situação, a diretoria informou que a jovem foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos necessários. Além disso, foi aberto procedimento interno para apurar o fato e, após investigações, serão aplicadas as devidas sanções disciplinares.