Presos do semiaberto são detidos com cerca de 100 kg de maconha, em Anápolis

Dois presos do regime semiaberto foram detidos, na tarde desta quarta-feira (5/2), com cerca de 100 quilos de maconha, na unidade operacional em Anápolis.

A abordagem aconteceu durante uma fiscalização na unidade, momento que os policiais rodoviários pararam um veículo conduzido por um homem, de 28 anos. Os agentes desconfiaram do homem durante a abordagem, pois ele apresentava nervosismo e conversas contraditórias. Ao checar a identidade, foi constato que o homem já possuía diversas passagens pela polícia.

Durante revista veicular, os policiais encontraram diversos compartimentos vazios, utilizados pelo traficantes para transportar a droga. O homem seguia para Brasília, mas não informou onde pegou a maconha.

Além disso, uma outra abordagem foi efetuada, onde o homem estava com cerca de 123 tabletes da droga.

A outra abordagem onde presos do semiaberto foram detidos com cerca de 100 kg de maconha, em Anápolis

Enquanto os agentes faziam as buscas no veículo, outra equipe que patrulhava o trecho suspeitou de um outro homem, de 27 anos, que tentou fugir quando os policiais se aproximaram.

Percebendo o nervosismo do suspeito, a equipe conduziu o veículo para a unidade operacional da PRF, onde foi feita uma vistoria minuciosa. Neste carro, os PRFs encontraram 123 tabletes de maconha distribuídos em compartimentos do carro, espalhados nas portas laterais, painel e embaixo do porta-malas.

Nos veículos, ainda foram encontrados dois radiocomunicadores, que comprova a suspeita de que os dois motoristas estavam juntos. O veículo da frente servia de batedor, avisando sobre fiscalizações da polícia.

Os dois homens são do Distrito Federal, com extensa ficha criminal e cumprem pena em regime semiaberto, com passagens pela prática dos crimes de tráfico, roubo, receptação, ameaça, porte ilegal de arma, dentre outras.

Eles não disseram onde pegaram a droga. A ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal em Anápolis, onde serão feitas as investigações.