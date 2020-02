Casal é preso suspeito de estuprar filho de 5 meses, em Santa Helena

Um casal foi preso nesta quarta-feira (5/2) suspeito de estuprar filho de 5 meses, em Santa Helena de Goiás, na região sudoeste de Goiás. Além disso, o casal ainda teria praticado maus-tratos contra o bebê.

A Polícia recebeu uma denúncia anônima apontando um local onde estavam receptadores de joias. Quando chegaram na residência encontraram péssimas condições e quase sem alimentos.

Diante dos fatos, a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento e para que pudesse ser examinada quanto aos abusos.

Após o atendimento, a médica constatou que o bebê estava com várias escoriações e algumas lesões na parte genital. O menino foi imediatamento levado para uma abrigo pelo Conselho Tutelar.

Os pais foram autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos, e agora são suspeitos de abuso. Novos exames foram pedidos para comprovar ou não o crime. A mãe já possuía um mandado de prisão por roubo. Os pais ficaram em silêncio durante o interrogatório.

Além doo casal preso suspeito de estuprar filho de 5 meses, em Santa Helena, outro também teria estuprado menina de 5 anos, em Goiânia

Um casal foi preso e autuado em flagrante no último dia 19 de agosto de 2019 suspeito do estupro de uma menina de cinco anos, no setor Vila João Vaz, em Goiânia. A mãe da criança teria deixado que ela saísse com uma amiga, que teria permitido que um homem, conhecido como Neguinho, abusasse da menina. O caso é investigado.

A mãe da criança relatou às equipes da Polícia Militar que sua filha de apenas 5 anos teria saído com sua amiga, Same Araújo Silva, para ir a um supermercado próximo, mas a mesma foi para outro local e permitiu que a menina fosse abusada por Rafael dos Santos Eduardo, conhecido na região como Neguinho.

Diante das informações, os policiais começaram as buscas pelos suspeitos que foram presos momentos depois, após serem reconhecidos pela mãe e pela criança. Todos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e logo após à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde Same e Rafael foram autuados em flagrante por estupro de vulnerável.