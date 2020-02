Chuva em Luziânia arrasta motociclista e alaga casa com crianças

A noite da última quarta-feira (5/2) foi de caos em algumas regiões de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A forte chuva que se abateu sobre o município provocou vários prejuízos e quase terminou em tragédia. Em um dos casos registrados, um motociclista foi arrastado pela forte enxurrada formada pela água da chuva. Já em outro, uma residência onde viviam crianças ficou alagada.

De acordo com um integrante do Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 52 anos, trafegava por uma via de Luziânia, durante a chuva, quando, pela força dela, acabou sendo arrastado pela enxurrada por uma distância de 400 metros.

O homem, que pilotava uma Honda Bros preta, teve lesões superficiais e recusou atendimento hospitalar. Porém, o homem acabou perdendo com a enxurrada vários de seus pertences que estavam na moto.

Já em outro caso, ocorrido no mesmo bairro de Luziânia, a água da chuva invadiu e alagou uma residência onde viviam três crianças pequenas, de 8, 5 e 2 anos. No momento mais crítico, de acordo com o membro do Corpo de Bombeiros, a água teria chegado a cobrir o piso, atingindo aproximadamente 10 centímetros.

Em pouco mais de 10 minutos a água teria baixado. O local não apresentava sinais de colapso iminente nem vítimas feridas.

No ano passado, também em Luziânia, uma van quebrou e passageiros ficaram ilhados, durante uma forte chuva

Durante uma forte chuva registrada no dia 23 de outubro do ano passado, uma van quebrou e os passageiros ficaram ilhados dentro do veículo, no Jardim do Ingá, em Luziânia.

Na época, o resgate dos passageiros foi feito pela Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), que, ao chegar no local, se deparou com a van do transporte coletivo quebrada em uma rotatória na cidade.

Conforme informações, devido a forte correnteza, a água invadiu brutalmente o veículo, causando pânico e medo nos passageiros. Devido a possibilidade de tragédia, a equipe da Rotam se deslocou com cautela ao local que a van estava.

Enfrentando a forte chuva e correnteza, a equipe retirou todos os passageiros pela janela do lateral e encaminhou para um local com segurança.