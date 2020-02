Confira a lista de classificados no programa CNH Social, em Goiás

Já está disponível para consulta a lista de classificados no programa CNH Social. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (6/2) pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Os contemplados têm quinze dias para efetuar a matrícula e apresentar a documentação. Caso tenha o nome na lista, o candidato deve efetuar a matrícula online, no site do Detran-GO.

Após a matrícula, o candidato selecionado deve imprimir comprovante de matrícula e procurar uma unidade de atendimento presencial Vapt Vupt ou Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para apresentar a documentação.

Será desclassificado do programa aquele que não cumprir os prazos ou apresentar os documentos necessários. Caso as vagas não sejam preenchidas, será divulgada uma lista com reservas no dia 27 de fevereiro.

Cronograma do programa CNH Social

No total, 90.355 inscrições foram recebidas. Destes, 25.393 foram considerados aptos e 64.962 foram desclassificados desta edição do programa. Os candidatos selecionados devem seguir os seguintes prazos:

Matrícula e apresentação da documentação – 6 a 21 de fevereiro de 2020

Convocação de candidatos reservas – 27 de fevereiro de 2020

Candidatos reservas devem efetuar a matrícula e apresentar a documentação – 27 de fevereiro a 3 de março de 2020.

A isenção de taxas no programa

Conforme previsto no programa, os convocados terão direito à isenção das taxas do Detran-GO, como inclusão no renach, licença de aprendizagem de direção veicular, agendamento de prova teórica e de exame prático. Além disso, ainda é prevista a isenção em exames médico e psicológico, junta médica e toxicológico.

O programa ainda oferece ao candidato um curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes.

Motivos para desclassificação

O Detran-GO também divulgou a quantidade de candidatos desclassificados em cada modalidade. Confira: