Defensivo agrícola altamente tóxico é apreendido na BR-153, em Hidrolândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (6/2), uma carga de defensivo agrícola altamente tóxico na BR-153, em Hidrolândia.

De acordo com a PRF, foram apreendidos cerca de meia tonelada do defensivo, avaliado em cerca de R$ 400 mil reais. Um jovem foi preso.

Conforme informações, a carga era transportada em um Fiat Doblo, conduzido por um jovem de 26 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo relatos do jovem, ele foi contratado por um desconhecido em Mineiros para entregar a carga em Goiânia, onde teria alguém esperando na entrada da capital para receber o produto. Ele receberia dois mil reais pelo serviço.

Segundo levantamentos preliminares da PRF, o produto contrabandeado é altamente tóxico, com extremo perigo para o contato humano e meio ambiente. Ele é utilizado como defensivo agrícola em lavouras de soja e milho.

Diante dos fatos, o jovem foi preso e a ocorrência encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em Goiânia. O suspeito á havia sido preso pela polícia em Jataí pelo crime de contrabando.

Além do defensivo agrícola altamente tóxico apreendido na BR-153, em Hidrolândia, outro sem nota fiscal também foi apreendido, Itumbiara

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) três homens foram presos transportando defensivos agrícolas em carro roubado, em Itumbiara, a 209 quilômetros de Goiânia.

Os homens de 34, 35 e 54 anos, transportava em uma caminhonete L 200 Triton, com registro de roubo, com cerca de meia tonelada de defensivos agrícolas sem documentação fiscal.

De acordo com a corporação, os três homens foram presos no dia 20 de setembro na BR 153, em Itumbiara, conduzindo veículo com placas clonadas, carregado com carga de defensivos agrícolas de procedência duvidosa.

Ainda segundo a PRF, o trio saiu de Franca (SP) com destino ao Tocantins. Eles estavam com cerca de meia tonelada de defensivos agrícolas sem documentação fiscal. A carga foi avaliada em torno de R$ 200 mil reais.