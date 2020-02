Em Aparecida, acusado de roubo de veículos morre em confronto com PM

No início da tarde desta quinta-feira (6/2) um homem acusado de roubo de veículos morreu durante um confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em Aparecida de Goiânia.

O confronto aconteceu na Avenida Central, no Bairro Cardoso II, quando o acusado, que estava em um carro roubado, não obedeceu a ordem de parada e começou a fugir.

De acordo com informações do Comando de Policiamento Especializado (CPE), no início da tarde de hoje (6), um homem, acusado de roubo de veículos, foi abordado por policiais militares, porém além de não obedecer a ordem de parada, o homem começou a atirar contra a guarnição.

O criminoso começou a atirar assim que entrou na casa de um morador do bairro, em Aparecida. No confronto, o suspeito foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada pelos policiais militares para remover o corpo do acusado de roubo de veículos. O carro e a arma que estavam com o suspeito foram apreendidos pela Polícia Militar (PM).

Além de homem acusado de roubo de veículos que morreu em confronto, três traficantes morreram após troca de tiros com PM

Em novembro do ano passado, três pessoas morreram durante um confronto com a PM. Além do confronto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a corporação apreendeu com os três, porções de droga que estavam com o trio em Hidrolândia.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, a corporação localizou o três homens após informações repassadas via Rotam Denúncia.

Com as informações em mãos, as equipes do BPM Rotam/CPC se deslocaram até a cidade de Hidrolândia para averiguar um veículo, modelo Ford Ka com três indivíduos em atitude suspeita.

Após a troca de tiros, os policiais acionaram o socorro imediato, porém os três envolvidos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.