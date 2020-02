Em Goiânia, trânsito na Praça do Cruzeiro será interditado por 15 dias

Em continuidade as obras do BRT, a partir desta sexta-feira (7/2) o trânsito na Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, será interditado por 15 dias.

De acordo com informações da Prefeitura de Goiânia, haverá mudança de sentido de circulação na Rua 123. Além disso, todos os cruzamentos das ruas 90, 88, 86, 84,87 e 89 terão fechamento parcial, com circulação liberada apenas para acesso local.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT), o motorista que segue pela Rua 87, com destino às Ruas 90, 88, 86 e 84 entrará à direita na Rua 124, passará pela Rua 89 e poderá acessar todas essas vias, até à Rua 84.

Já aqueles que estiverem na Rua 84, com destino à Av. 85, entrará à direita na Rua 124.

Conforme informou o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana,“é importante lembrar que a interdição é momentânea e visa a finalização de uma obra de mobilidade que vai trazer melhorias para o trânsito e para o transporte coletivo com o BRT. Por isso, é importante a colaboração de todos e reforço o pedido de atenção à sinalização”.

Trânsito na Praça do Cruzeiro já foi interditado em novembro do ano passado, também em razão das obras do BRT

Em novembro de 2019, devido obras do BRT um trecho da Praça do Cruzeiro, em Goiânia, foi interditado por 30 dias.

Segundo a Prefeitura de Goiânia, o Consórcio responsável pela construção do BRT implantou uma alternativa para os motoristas que transitam pela região da Praça do Cruzeiro.

Ainda de acordo com a prefeitura de Goiânia, a região sofrerá uma nova intervenção para continuidade das obras do BRT, que foram iniciadas na região no dia 23 de outubro do mesmo ano.

Conforme informações do secretário municipal de Trânsito, Mobilidade e transporte (SMT), Fernando Santana, o cruzamento da Praça do Cruzeiro com Rua 90 (lado Sul) será interditado por 30 dias.

No período citado, sob supervisão da Secretaria de Trânsito, Mobilidade e transporte (SMT), o Consórcio responsável pela construção do BRT implantou uma alternativa para os motoristas que transitaram pelo local.