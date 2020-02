Forte chuva desta quinta (6) prejudica obra na GO-070, em Goiânia

A chuva na madrugada desta quinta-feira (6/2) acabou prejudicando ainda mais o terreno erosivo da GO-070. O ponto da rodovia em questão fica no setor Chácara Mansōes Rosas, próximo ao Hospital de Urgências Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. No local já havia uma erosão que, com a chuva, acabou sendo intensificada.

A erosão de fato começou dia 24 de janeiro deste ano, quando uma forte chuva levou parte da pista. Consequentemente, o local já havia sido interditado para obras. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que, apesar de tudo, as obras ainda não haviam começado de fato.

Além disso, a assessoria da Goinfra também informou, através de nota, que o local já está sendo monitorado. Além do mais, ela completou que se for necessário serão realizadas intervençōes para sanar qualquer dano que possam aparecer no local da erosão.

Por fim, a agência também garantiu que o prazo não foi alterado e que as obras ainda serão concluídas em 60 dias.

Chuva em Goiânia nos próximos dias

As chuvas voltaram para os dias goianos e, além disso, não irão amenizar nos próximos dias. Até a próxima segunda-feira (10/2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo ficará mais fechado, com céu nublado, e com pancadas de chuva isoladas.

Obras na GO-070

Primeiramente, dia 30 de janeiro, a Goinfra informou por meio de nota que as obras na GO-070, na saída de Goiânia sentido a Goianira, levarão 60 dias para ser concluída. As equipes já trabalharam no local para limpeza e corte com máquinas para estabilização do aterro, para conter o avanço da erosão.

Além disso, também esta sendo feita a realização de vistoria técnica pelos engenheiros da Goinfra e elaboração de projeto de construção de novo bueiro celular e recomposição do aterro e do pavimento.