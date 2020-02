Homem que matou ex-mulher pega 14 anos de prisão, em Goiânia

Após decisão do júri popular na última quarta-feira (6/2), Flávio Antônio de Oliveira foi condenado a 14 anos de prisão no regime fechado. Ele foi considerado culpado pelo assassinato da ex-mulher Ariane, a facadas, em 2008, no setor Vila Canaã, em Goiânia.

Logo após cometer o crime, Flávio fugiu e manteve-se foragido por mais de 10 anos,. Ele conseguiu se manter sem chamar atenção devido ao fato que estava sempre usando documentos falsos. Apesar disso, ele foi preso em 2019, na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Logo depois disso, foi removido para Goiânia.

O juri popular, que decidiu por condenar o assassino, foi composto por quatro homens e três mulheres. Além disso, o julgamento, presidido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, durou cerca de 7 horas. O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi realizado por motivo fútil.

Relembre o caso do homem que matou a ex-mulher em 2008

Flávio e Ariane Irene Lemes Vieira tiveram um relacionamento durante cinco anos, até que o comportamento do marido foi ficando cada dia mais agressivo. Além disso, consta registro de denúncia por parte dela na Delegacia da Mulher, registrado como violência física por parte de Flávio.

Após vários casos de violência doméstica, Ariane colocou um fim no relacionamento. Flávio não aceitou muito bem o final e começou a persegui-la. No dia do crime, em 2008, às 19 horas ele foi até a casa da ex-mulher, após ter conhecimento que ela estava chegando de viagem.

Chegando na casa da vitima, armou-se de uma faca da cozinha e se dirigiu ao quarto dela. Neste momento ela estava distraída e falava ao telefone com uma amiga, quando, de inopino, Flávio passou a desferir-lhe golpes, deixando-a gravemente ferida.

Apesar disso, a vítima foi socorrida por familiares, que a levaram ao hospital. Ela chegou a ser submetida a uma intervenção cirúrgica, mas ainda assim não resistiu e veio a óbito.