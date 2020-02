Mais de 500 frascos de essência de cigarro eletrônico são apreendidos, em Goiânia

Durante a madrugada desta quarta-feira (5/2), uma equipe da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu mais de 500 frascos de essência de cigarro eletrônico, em Goiânia.

De acordo com a PMGO, os militares estavam em patrulhamento pela BR-060, no Setor Buena Vista, quando avistaram um veículo Onix Plus, cor prata, transitando em alta velocidade.

Diante disso, a equipe resolveu fazer a abordagem do veículo acionando sinais sonoros e luminosos, mas o motorista não obedeceu e empreendeu fuga.

Foi iniciado o acompanhamento e os militares conseguiram fazer a abordagem no Setor Cidade Jardim, em Goiânia. Após busca veicular foram encontrados mais de 500 frascos de essência de origem estrangeira usados em cigarros eletrônicos, produtos que são proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante dos fatos, os dois suspeitos e os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, onde foram autuados pelo crime de contrabando.

Além dos mais de 500 frascos de essência de cigarro eletrônico apreendidos em Goiânia, uma carga de cigarros avaliada em R$ 9 milhões foi apreendida em Santa Helena

A Polícia Militar do Estado de Goiás, por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados avaliados em R$ 9 milhões de reais, em Santa Helena de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia.

Conforme informações do COD, a equipe estava em patrulhamento no domingo (18/1) quando avistaram um carro em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os militares descobriram que o veículo era utilizado como batedor de dois caminhões, que estavam carregados com cerca de três mil caixas de cigarros.

Na abordagem, os ocupantes dos caminhões afirmaram estar transportando canos e forros PVC, mas ao retirar a lona os agentes constaram que os ilícitos estavam escondidos em meio as mercadorias.

A polícia acredita que a carga tenha vindo do Paraguai e seria distribuída em Goiás. Os três envolvidos foram presos e encaminhados à Polícia Federal de Jataí. Eles foram autuados pela prática dos crimes de contrabando e associação criminosa.