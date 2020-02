Médico morre após bater em carreta na BR-153, em Goiatuba

Um médico, de 37 anos, morreu após bater na traseira de uma carreta no início da manhã desta quinta-feira (6/2), na BR-153, em Goiatuba, a cerca de 176 quilômetros da capital.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 663, quando a vítima, que conduzia uma caminhoneta, colidiu na traseira do veículo de grande porte.

Os motoristas envolvidos no acidente seguiam no sentido Itumbiara para Goiânia. Com o impacto, o condutor da caminhoneta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) também esteve no local.

Na carreta foi verificado que o disco de tacógrafo marcava, no momento do impacto, a velocidade de 25 km/h. Devido ao grande impacto, a carreta foi arrastada por cerca de dois metros à frente.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Técnica-Científica realizam levantamentos preliminares para definir as causas do acidentes.

Além do médico que morreu após bater em carreta na BR-153, em Goiatuba, uma adolescente também perdeu a vida ao ser arremessada de veículo, em Goiânia

Uma adolescente, de aproximadamente 15 anos, morreu após ser arremessada de veículo em um grave acidente, no sábado (18/1), na BR-153, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Conforme vestígios no local do acidente, a vítima, identificada como Raíssa Mikaele Rosa, estava como passageira em um veículo Toyota Hilux SW4. No veículo estavam quatro pessoas, sendo uma criança, de aproximadamente 6 anos, uma mulher, o condutor e a vítima.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), o veículo trafegava pela BR-153, no Jardim Goiás, próximo ao Estádio Serra Dourada, quando foi acertado na traseira por um veículo Mercedes Benz.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para socorrer as vítimas, mas Raíssa Mikaelle não resistiu e morreu ainda no local. Os outros ocupantes foram encaminhados com lesões corporais para hospitais da capital. A criança, de aproximadamente 6 anos, foi levada em estado grave.

O motorista do veículo Mercedes Benz se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado para Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).