Mostra O Amor, a Morte e as Paixões: 94 filmes em exibição na 13ª edição

Entre os dias 12 e 26 de fevereiro (durante o carnaval, portanto), a 13ª edição da Mostra ‘O Amor, a Morte e as Paixões’ vai exibir 94 filmes. Assim, mais uma vez o evento acontece no Banana Shopping, no Centro de Goiânia.

Além disso, a abertura da mostra, que acontece no dia 12, às 19h, contará com as presenças do cineasta Bruno Barreto, da atriz e cineasta Bárbara Paz e do artista plástico goiano Siron Franco.

A programação conta com 68 filmes internacionais (15 deles de inéditos no Brasil), 22 nacionais e quatro goianos, distribuídos em mais de 300 sessões durante os 15 dias de mostra. Ademais, o público vai poder conferir produções indicadas ao Oscar, premiação que acontece no dia 9 de fevereiro, e também a outros festivais. Acesse aqui a programação completa!

Os ingressos custam a partir R$24, mas na mostra todos pagam meia-entrada (R$12). Além disso, há a venda de passaportes: o bronze, que dá direito a 10 ingressos, custa R$110. O Prata, que dá direito a 20 ingressos, custa R$200. Ademais, o ouro custa R$270, e dá direiro a 30 ingressos.

Há ainda um valor especial para parceiros. Portanto, quem faz parte Adufg, Apuc, Clube O Popular, Sinpro/Go e Unimed paga R$10. Além disso, professores da Adufg, Apuc e Sinpro/Go podem retirar ingressos gratuitamente na sede da associação/sindicato (mediante disponibilidade).

Filmes indicados ao Oscar

A programação da mostra o Amor, a Morte e as Paixões 2020 tem alguns filmes indicados ao Oscar. Inclusive, quando começar a exibição das películas, os vencedores já serão conhecidos pelo público. Assim, estão em cartaz Dois Papas e o O Irlandês, que concorrem a melhor filme.

Além disso, há filmes com indicados em outras categorias como Coringa, Ford vs Ferrari, 1917, Adoráveis Mulheres e Dor e Glória.

A mostra O Amor, a morte e as Paixões

A mostra o Amor, a Morte e as Paixões foi criada em 2001 pelo diretor da rede Cinemas Lumière, Gerson Santos, e pelo professor de Cinema da Universidade Federal de Goiás, Lisandro Nogueira.

Assim, o evento exibe todas as vertentes do Cinema: desde os indicados para o Oscar passando pelos mais importantes festivais de cinema como Cannes, Berlim, Veneza, Mostra de São Paulo e Rio de Janeiro.

Serviço

Quando: de 12 a 26 de fevereiro

Horário: Abertura a partir das 19h, no dia 12 de fevereiro

Local: Cinema Lumière Banana Shopping – Avenida Araguaia, nº376 – Setor Central

Ingressos: A partir de R$10

Mais informações: https://www.cinemaslumiere.com.br/mostra/