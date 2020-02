Motorista de app é preso suspeito de tentar estuprar passageiras, em Goiânia

Durante a noite desta quarta-feira (5/2), um motorista de aplicativo foi preso suspeito de tentar estuprar três passageiras, em Goiânia.

Conforme informações do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), que atendeu a ocorrência, o homem aproveitava da sua condição de motorista para praticar os crimes durante a viagem.

No dia da tentativa de abuso sexual, o homem teria aceitado uma corrida e estava transportando três mulheres, sendo duas irmãs e uma prima.

Durante a viagem o motorista teria desviado a rota dizendo estar armado e alegou que ia para um motel. Entretanto, uma das vítimas disse que tinha compartilhado a localização em tempo real com familiares e que seria encontrada caso não chegasse no destino no horário marcado.

Diante disso, o homem desistiu da prática, mas mostrou o órgão genital para as vítimas e às deixou ir embora. A polícia tomou conhecimento através de conversas compartilhadas pelo Whatsapp. Os militares então começaram as diligências para encontrar o suspeito.

Após contato com as vítimas, a polícia tomou conhecimento das características do carro, que se tratava de um Renault Sandero roubado e conseguiu localizar o suspeito, que foi preso dentro de casa no Jardim Pompéia.

O homem foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do crime. Ele veio do estado de Pernambuco e atuava em Goiás como motorista de app.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher (Deam), que segue investigando o caso.

Além do motorista de app preso suspeito de tentar estuprar passageiras, em Goiânia, outro é acusado de assaltar mulheres

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu um motorista de app acusado de assaltar mulheres em frente a clínica veterinária, no Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo a corporação, o crime aconteceu na madrugada do último Natal quando as duas mulheres levaram um cachorro, que tinha acabado ser atropelado, ao local.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista de app, que ainda não teve sua identidade revelada, foi preso em sua residência em Trindade, região metropolitana de Goiânia.

Ainda segundo a corporação, câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas chegaram a clínica veterinária, localizada no Setor Bueno, para levar um cachorro que havia sido atropelado.

Quando as vítimas estão na calçada, o homem se aproxima armado com uma faca e anuncia o assalto. O acusado permanecer em silêncio durante a operação, porém ele foi reconhecido pelas vítimas.

De acordo com informações da delegada Mayana Rezende, titular da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) e, responsável pelo caso, o homem chegou a passar com o carro pelo local antes de fazer a abordagem.

Apesar de atuar como motorista de app, o homem já cometeu um crime semelhante em outubro de 2019. Na ocasião ele até chegou a ser autuado em flagrante por abordar uma mulher e assaltá-la usando uma faca.