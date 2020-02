PM prende homem que se passava por motorista de app para vender drogas, em Aparecida

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e Canil, prendeu um homem que se passava por motorista de app para vender drogas, em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, cães farejadores encontraram uma quantidade de droga escondida em um barracão utilizado somente para o depósito da droga, no Setor Virgínia Parque, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem que se passava por motorista de app foi encontrado após uma equipe do GIRO receber uma denúncia anônima sobre o falso motorista de aplicativo.

Ele foi localizado com aproximadamente 2 quilos de maconha prontas para distribuição. Ele, que já possui duas passagens pelo mesmo crime, foi preso durante ação conjunta com o Canil da PM.

Os cães farejadores encontraram a maior parte do entorpecente distribuído pelo autor em um barracão utilizado, pelo falso motorista de app, somente para o depósito da droga em Aparecida de Goiânia.

Além de prisão de homem que se passava por motorista de app, mulher foi presa por usar carro de aplicativo para distribuir drogas

Em outubro do ano passado, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu uma mulher acusada de usar um carro de aplicativo para vender drogas no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Além da mulher, o passageiro do carro de aplicativo que vendeu as drogas para a condutora também foi preso. Inclusive, o homem tinha mais porções em sua casa.

Ainda segundo os policiais militares, a equipe da corporação localizou a mulher após a guarnição receber várias denúncias anônimas sobres venda de drogas na região.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe de Tático Alfa após receber várias denúncias anônimas de que no Setor Leste Vila Nova havia prática de tráfico de drogas, intensificou o patrulhamento na região de Goiânia e conseguiu efetuar a prisão.