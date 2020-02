Quadrilha rende funcionários e rouba celulares de empresa aérea, em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, na noite desta quarta-feira (5/2), uma quadrilha que rendeu funcionários e roubou uma carga de celulares de uma empresa aérea, localizada Avenida Santos Dumont, no setor Santa Genoveva, em Goiânia.

Durante a ação, três homens foram presos e um adolescente apreendido. Dias atrás, os integrantes da associação criminosa já teriam inclusive tentado roubar a mesma empresa de transporte aéreo, mas não conseguiram.

Como a quadrilha rendeu funcionários e roubou celulares de empresa aérea, em Goiânia

De acordo com a PMGO, durante a noite desta quarta-feira (5/2), uma quadrilha composta por cinco integrantes invadiu uma empresa aérea e rendeu o segurança e funcionários do local. Eles também teriam agredido as vítimas com socos e coronhadas.

Em seguida, os criminosos entraram no terminal de cargas e roubaram um carregamento de celulares. Centenas de aparelhos foram levados, inclusive de alguns funcionários. A carga foi avaliada em cerca de R$ 200 mil.

Após receberem as informações, os militares começaram as diligências pela região e avistaram um dos carros envolvidos no crime. Ao checar a procedência, constataram que o veículo era roubado.

Diante disso, os policiais deram ordem de parada, mas não foi obedecida. Eles então iniciaram o acompanhamento e quando chegaram no Jardim Guanabara começou uma troca de tiros.

Dois dos três suspeitos que estavam no carro foram capturados, mas o outro conseguiu fugir por um matagal. Entretanto, foi capturado pouco depois por uma equipe de apoio.

O veículo onde estavam os outros dois criminosos foi localizado próximo ao Aeroporto de Goiânia, ele teria batido contra outro veículo e também no meio fio. Um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir.

Conforme informações da corporação, os suspeitos não são goianos, alguns deles foram identificados como sendo de Imperatriz, no Maranhão, e do Pará.

A quadrilha já teria tentado roubar a mesma empresa no último domingo (2/2), mas não conseguiram. Os quatro suspeitos e carga rouba foram encaminhados para a Central de Flagrantes.