Quinze pessoas são presas por homicídios em Goiânia e Aparecida

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), prendeu quinze pessoas suspeitas de cometer homicídios em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A associação criminosa seria responsável por pelo menos nove homicídios entre os anos de 2017 e 2019. Os crimes foram cometidos nos setores Pedro Ludovico, Vila Redenção e Jardim Goiás, em Goiânia, e no Setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, os crimes foram motivados por disputas de território com o tráfico de drogas. Conforme informações, o grupo é ligado a uma facção criminosa conhecida nacionalmente.

Os suspeitos vão responder por homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. O secretário de Segurança Pública Rodney Miranda contou em coletiva que um dos líderes já se encontrava preso. “Vamos continuar trabalhando para isolar cada vez mais essas pessoas para que entendam que presídio é lugar para cumprir pena”, destacou.

Além das prisões, a Polícia Civil também cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. Os presos ainda possuem diversas passagens pela polícia, alguns com condenações. Cerca de 80 policiais civis participaram da operação. Integrantes da Força Nacional também auxiliaram.

O balanço da segunda fase da Operação Força Centrífuga foi apresentada nesta quinta-feira (6/2), em Goiânia. De acordo com o Delegado Rilmo Braga, a “operação é fruto de um novo paradigma determinado pela Secretaria de Segurança Pública para solucionar crimes antigos e prevenir novas ocorrências. Várias investigações estão em andamento com esses dois objetivos para apurar homicídios e outros crimes, como tráfico de drogas”.

O secretário de Segurança Pública Rodney Miranda, ainda completou e afirmou que “Trata-se de mais um trabalho de excelência das nossas forças policiais. As ações de inteligência têm sido fundamentais para reduzir cada vez mais os indicadores de criminalidade no Estado”, afirmou o secretário de Segurança Pública Rodney Miranda.