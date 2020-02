Van quebra e passageiros ficam ilhados durante forte chuva, em Luziânia; veja vídeo

Durante uma forte chuva nesta quarta-feira (23/10) uma van quebrou e os passageiros ficaram ilhados dentro do veículo, no Jardim do Ingá, em Luziânia, a 195 quilômetros de Goiânia, na região Leste do estado.

O resgate dos passageiros foi feito pela Rondas Ostensivas Táticas (Rotam), que, ao chegar no local, se deparou com a van do transporte coletivo quebrada em uma rotatória na cidade.

Conforme informações, devido a forte correnteza, a água invadiu brutalmente o veículo, causando pânico e medo nos passageiros. Devido a possibilidade de tragédia, a equipe da Rotam se deslocou com cautela ao local que a van estava.

Enfrentando a forte chuva e correnteza, a equipe retirou todos os passageiros pela janela do lateral e encaminhou para um local com segurança.

No vídeo é possível ver a água em um nível alto e muito forte. Em outra cena registrada, os passageiros agradecem aos policiais, que aparecem aparecem totalmente molhados. Veja os vídeos:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s071e72938dfa176743273968d5229b29′]

[custom_player src=’zoevideos.net/player/saa602ce33eb321802ebc336ca527d538′]

Além da van que quebrou e passageiros ficaram ilhados durante forte chuva, em Luziânia, chuva também provocou vários transtornos em Goiânia

Somente na noite desta quarta-feira (23/10), o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) registrou cinco quedas de árvore em Goiânia, devido as fortes chuvas. Duas caíram em cima de carros e outras romperam fios de energia.

No Setor Central e na Praça Pedro Ludovico Teixeira, uma árvore caiu sobre dois carros e causou transtornos no trânsito da região. Em outro local, no Jardim Guanabara, uma árvore caiu sobre uma van escolar e atingiu os fios de alta tensão. Os alunos foram retirados de veículo com segurança e ninguém ficou ferido.

Além da queda de árvore, houve ponto de alagamento, registrado no Vale dos Sonhos. No local, uma casa ficou alagada e quatro pessoas ficaram ilhadas, esperando o socorro do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.