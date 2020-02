Adolescente fica com anel preso no dedo e é levado para Cais, em Goiânia

Um adolescente, de 14 anos, precisou ser levado para um Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) após ficar com um anel preso no dedo. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (7/2) no Parque Amazônia, em Goiânia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, através 8º BBM e do Grupo de Ações e Respostas Rápidas (GARRA), foram acionados para atender a ocorrência.

A equipe tentou utilizar uma micro retífica para cortar o metal, mas como era de aço, não tiveram êxito. O adolescente então foi levado para o Cais Nova Era.

Na unidade de saúde, a equipe médica anestesiou a mão do adolescente e os bombeiros conseguiram retirar o anel com o uso de uma lixadeira e um disco mais potente.

De acordo com os bombeiros, havia risco da vítima perder o dedo, pois o anel tinha provocado grande inchaço.

Além do adolescente que ficou com anel preso no dedo e foi levado para Cais, em Goiânia, uma menina ficou com uma porca de parafuso presa no dedo, em Minaçu

Uma menininha de 5 anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) depois de ficar com a porca de um parafuso presa ao dedo. O incidente ocorreu na manhã do dia 24 de agosto, em Minaçu, município localizado na região Norte do estado.

De acordo com a corporação, os pais da criança a levaram até a 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar da cidade, para que os militares tirassem o objeto que estava preso dedo dela. Foram utilizadas ferramentas e técnicas específicas para estas situações.

Apesar da dificuldade devido à espessura do objeto, a porca foi retirada com os cuidados necessários para não comprometer a integridade física e emocional da criança. Os militares registaram todo o atendimento.