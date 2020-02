Após ser atacado por cachorro, quati se refugia em residência, em Mineiros

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado no início da noite desta quinta-feira (6/2), para resgatar um quati que se refugiou em residência após ser atacado por cachorro, em Mineiros.

Conforme informações dos bombeiros, o animal silvestre foi atacado por um cachorro de grande porte e, após conseguir se desvencilhar do cachorro, procurou refúgio em uma casa vizinha.

Os militares chegaram na residência para fazer o resgate e constaram que ambos os animais saíram machucados, apresentando escoriações pelo corpo.

O quati foi resgatado e encaminhado para uma clínica veterinária da cidade. Já o cachorro, ficou aos cuidados do proprietário, que foi orientado em buscar atendimento veterinário para o animal. Veja o vídeo:

Além do quati que se refugiou em residência após ser atacado por cachorro, em Mineiros, uma coruja foi resgatada ao ficar presa em linha de árvore, em Luziânia

Na manhã da do último dia 30 de janeiro,o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) resgatou uma coruja que ficou presa por linha em árvore, em Luziânia, a 224 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, após o resgate da coruja e retirada da linha, a ave que não apresentava ferimentos voou.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, a corporação foi acionada por volta das 10h da manhã de hoje. A ave ficou presa em uma linha que estava enganchada nos galhos de uma árvore no bairro Santa Luzia, em Luziânia.

A ação de resgate dos bombeiros militares foi registrada. Nas imagens é possível notar a agonia da coruja enquanto estava presa em linha.