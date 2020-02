Bombeiros socorrem jovem que se afogou em clube, em Itumbiara

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na noite desta quinta-feira (6/2), para atender uma ocorrência onde uma jovem se afogou na piscina de um clube do bairro Jardim Liberdade, em Itumbiara, na região Sul do estado.

Conforme informações de um amigo da vítima repassadas aos bombeiros, os dois estavam se divertindo no local, quando ele percebeu que a jovem havia sumido.

Ele então começou a procurar a amiga, que foi encontrada cerca de três minutos depois. Ela estava submersa em uma das piscinas. Com a ajuda de funcionários, a mulher foi retirada da piscina. Eles tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

Quando os militares chegaram no clube constataram que se tratava de um afogamento grave, grau três. Os bombeiros começaram os procedimentos de salvamento desobstruindo as vias aéreas e aspiração, para retirar a secreção.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho, já com melhora nos sinais vitais.

Além da jovem que se afogou em clube, em Itumbiara, outro morreu após cair de cachoeira, em Rio Verde

Um jovem, de 26 anos, morreu afogado no final do domingo (2/2) após cair de uma cachoeira, em Rio Verde. O homem estava praticando rapel com amigos quando o acidente aconteceu.

Conforme informações, a vítima teria descido a cachoeira e não esperou o restante do grupo, pois queria subir a trilha novamente para que pudesse descer outra vez de rapel.

Na subida da trilha, o jovem escorregou e caiu na água, sendo levado pela correnteza. Os amigos ainda tentaram ajudar, mas o jovem acabou sendo levado pela água.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e, após buscas, encontraram o corpo em um local de difícil acesso. Após o resgate, o corpo foi entregue o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Verde.