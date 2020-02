Em Goiânia, vacinação contra sarampo começa nesta segunda (10)

Na próxima segunda-feira (10/2) começa, em Goiânia, a campanha de vacinação contra sarampo. O foco são crianças e jovens de 5 a 19 anos.

O dia D de mobilização nacional será no dia 15 de fevereiro. Neste dia, estarão disponíveis a vacina Tríplice Viral e Tetra Viral, destinada a crianças de até 4 anos vacinadas com a primeira dose de tríplice viral.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, a abertura oficial da campanha de vacinação será às 8h30 da manhã no Centro Municipal de Vacinação.

Ainda segundo a SMS, o objetivo da campanha é resgatar não vacinados ou complementar esquemas de vacinação para a vacina Tríplice Viral nas faixas etárias entre 5 a 19 anos de idade.

Esta vacinação acontecerá de forma seletiva conforme análise do cartão de vacinação e conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde.

A referência para a vacinação serão os não vacinados contra o sarampo na faixa etária indicada.

Campanha de vacinação contra sarampo tem como objetivo interromper a circulação do vírus no Brasil

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esta campanha de vacinação é uma estratégia para interromper a circulação do vírus do sarampo no Brasil. No ano de 2019, aconteceram as duas primeiras etapas direcionadas às faixas etárias mais acometidas pelo surto no país.

Neste ano, a campanha é destinada aos demais grupos que não foram contemplados no ano de 2019. A vacinação contra o sarampo também ocorrerá em duas etapas, sendo a primeira destinada ao grupo de 5 a 19 anos de idade e a segunda que será no mês de agosto, para as pessoas de 30 a 59 anos.

É importante destacar que todas as salas de vacinas estarão vacinando seletivamente, conforme situação vacinal encontrada.

Confira a lista com 71 postos de vacinação no site da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.