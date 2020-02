Em Goiás, bombeiros vistoriam represa com risco de transbordamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na manhã desta sexta-feira (7/2) para vistoriar uma represa e um lago em Goiás que correm risco de transbordamento. A represa está localizada num pesque e pague do município de Goianésia. Já o lago fica no centro de Jaraguá, a 119 quilômetros de Goiânia. Tanto a represa quanto o lago receberam grande volume de água durante as chuvas de ontem à noite.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vistoria ocorrem nesta manhã após o acionamento da corporação. Em Goianésia, houve grande aumento do volume de água na represa do Pesque e Pague dos Pescados após as chuvas torrenciais que se abateram sobre a região na noite e madrugada da última quinta-feira (6/2). Conforme os bombeiros, os dois vertedores estão abertos e escoando o excesso de água, e um terceiro vertedor emergencial será aberto para auxiliar no trabalho de drenagem.

Os moradores da região, na parte alta da cidade, estão sendo orientados a evitar circular pela área de risco. –

Já o lago de Jaraguá está situado na região central da cidade. O lago está desativado e os bombeiros militares de Jaraguá foram acionados para vistoriá-lo, uma vez que ele recebeu grande volume de água durante as chuvas na cidade. O lago chegou a transbordar, mas não houve danos materiais.

Hoje pela manhã, o Corpo de Bombeiros realizou uma avaliação da barragem juntamente com técnicos da Prefeitura de Jaraguá para avaliar o risco de rompimento e tomar medidas para evitar novos transbordamentos.

Risco de transbordamento de represa em Catalão acabou virando realidade

Na última semana, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em diversas ocorrências de resgate, depois do registro do transbordamento de uma represa em Catalão. Com a forte chuva, ao menos 12 casas foram invadidas pela água.

Os moradores foram orientados na ocasião a não circularem pelo centro da cidade, uma vez que havia previsão de temporal para a região. O transporte público de Catalão foi suspenso, e algumas escolas e comércios não funcionaram no dia em questão.

De acordo com informações dos bombeiros na época, os militares retiraram várias pessoas presas dentro de suas residências, no Parque das Mangueiras. Já no Setor Universitário, as equipes foram acionadas para também resgatar vítimas de alagamento. Cerca de 12 casas foram invadidas pela água. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.