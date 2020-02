PM e Agrodefesa apreendem 405 quilos de carne irregular em Goiânia 

Nesta sexta-feira (7/2), uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) apreendeu 405 quilos de carne irregural.

Segundo a corporação, a carne era vendida de forma ilegal. Na ocasião, o proprietário do local foi autuado por produção e comércio ilegal de carne.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu por meio da equipe do 13º Batalhão da Polícia Militar juntamente com a Equipe da Agrodefesa durante operação que averigou comércio ou produção ilegal de carne e também a fabricação de espetos.

Na ocasião, foi constatado a produção e comércio pelos agentes onde foram aprendidos 405 quilos de carne irregular. O proprietário foi autuado.

Os 405 quilos de carne irregular foram apreendidos para descarte.

Além de apreensão de 405 quilos de carne irregular, PC apreendeu quase duas toneladas de carne imprópria para consumo em Rianápolis

Em agosto do ano passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com o apoio da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) e da Polícia Técnico Científica, apreendeu quase duas toneladas de carne impróprias para consumo e nocivas à saúde humana, em Rianápolis.

De acordo com informações da corporação, a apreensão aconteceu durante a Operação Carne Podre. Na ocasião, policiais civis da cidade de Rialma encontraram a carne, em mal estado de conservação, em uma câmara fria clandestina.

Ainda segundo a polícia civil, durante o cumprimento dos mandados, na câmara fria clandestina, localizada na residência do comerciante R.A.T., foram encontradas quase duas toneladas de carnes de origem clandestina. Parte da mercadoria estava impregnada de moscas, sem identificação, rótulo ou carimbo de comprovação de origem.

Toda a situação foi acompanhada e registrada por fiscais e peritos criminais.

O comerciante foi autuado em flagrante pela prática de crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.