PM morre após disparo acidental durante ocorrência, em Alto Paraíso

Um policial militar, de 32 anos, morreu no início da noite desta sexta-feira (7/2) após um disparo acidental durante uma ocorrência, em Alto Paraíso.

Conforme informações, o Soldado Renato Miranda Barreto, estava em atendimento a uma ocorrência quando foi atingido por um disparo acidental na perna. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

Segundo levantamentos preliminares, há a suspeita de que o tiro tenha sido de sua própria arma, mas o caso será apurado para saber se foi da arma do PM ou de outra.

Morador de Planaltina, o policial estava servindo a corporação por quase três anos. Atualmente, o soldado estava lotado no 11º CRPM, com sede em Formosa.

A divulgação da morte do policial foi feita pela PMGO que lamentou o ocorrido e prestou condolências aos amigos e familiares.

Confira a nota na íntegra divulgada pela PMGO lamentando a morte do Soldado Renato Miranda Barreto, de 32 anos.

A Polícia Militar do Estado de Goiás comunica com profundo pesar o falecimento do soldado Renato Miranda Barreto, que serviu com destemor e bravura nas fileiras desta corporação por quase três anos. Ele estava lotado no 11º CRPM, com sede em Formosa. Lamentamos profundamente a perda do nosso estimado irmão. Que Deus conforte seus familiares e o receba em Seus braços. “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.” 2 Tm. 4:7-8.