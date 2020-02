Bancos lideram ranking de processos instaurados pelo Procon Goiás

Instituiçōes financeiras lideram o ranking de atendimento e reclamaçōes do Procon Goiás no mês de janeiro de 2020. No ranking das 50 empresas que tiveram o maior número de reclamações registradas junto ao órgão durante o mês de janeiro, o estilo de empreendimento foram os que mais deixaram a desejar na opinião do consumidor.

Quando trata-se de reclamaçōes e processos administrativos instaurados, os bancos lideram a lista. Em primeiro lugar está a Caixa Econômica federal, que possui 16 registros. Em segundo lugar, o Banco do Brasil e o Mercado Pago dividem a posição com 14 registros cada. Em terceiro lugar, o banco Itaucard, a Enel Goiás e o Novo Mundo dividem a posição, com 13 processos instaurados cada.

Quando o assunto é serviço prestado, a Oi lidera com o número de clientes insatisfeitos, contabilizando 394. Em segundo lugar vem a Claro, com 346, em terceiro a Vivo, com 305, e em seguida a Tim, com 257. Em quinto lugar aparece a Caixa Econômica Federal, com 208.

Como funciona o ranking de reclamaçōes do Procon Goiás

Basicamente a lista é composta por duas tabelas. A primeira trata-se do “Ranking Atendimentos”. Ela é composta por todos os atendimentos prestados, sejam eles atendimentos preliminares, simples-consultas, cartas de informações preliminares (CIP’s), solicitações de cálculos, fiscalizações, pré-atendimentos de problemas que não são atribuições do Procon (Extra Procon), e também os termos de reclamação administrativa, ou seja, os atendimentos que se transformaram em processo e já tramitam dentro do órgão.

Além disso, a segunda, denominada “Ranking de Processos Instaurados”, é composta pelos processos administrativos instaurados, ou seja, pelas empresas que esgotaram todas as tratativas pré-processuais.

Outras empresas que constam no ranking

Primeiramente, na lista de Atendimentos, você poderá ver empresas como a Celg, Sky, Magazine Luiza, Lijas Americanas e Decolar.com, está em último lugar.

Além disso, na lista de reclamaçōes e processos abertos, você encontra o Carrefour, Nu Pagamentos, Mercado Livre e lojas Avenida.