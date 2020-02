Idoso de 68 anos sofre queda do telhado de casa, em Valparaíso

Um homem caiu do telhado da própria casa na última quinta-feira (6/2), em Florais do Planalto, no município de Valparaíso, entorno de Brasilia, Goiás. O idoso de idade avançada, 68 anos, caiu de aproximadamente dois metros de altura.

Ele foi socorrido imediatamente pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). O idoso também apresentava lesōes na cabeça. Além disso, ele se queixou de prováveis dores no pescoço.

Apesar do susto, ele foi devidamente socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Marajó (UPA Marajó).

Testemunhas que estavam no local no momento do resgate afirmaram que o homem havia subido em uma escada para fazer a manutenção do telhado quando, de repente, a base teria escorregado levando-o a queda.

Outra queda aconteceu em outro ponto de Goiás, em Aparecida de Goiânia

Em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, uma mulher, de 27 anos, caiu em uma cisterna de cerca de seis metros de profundidade, em pleno funcionamento, na manhã da última quinta-feira (6/2).

O CBMGO foi acionado para atender a ocorrência, por volta de 11h20. A água da cisterna estava na altura da cintura. Conforme informações dos militares, a mulher estava estendendo roupas no varal quando pisou na tampa da cisterna que não aguentou o peso e cedeu.

Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento com a montagem de um tripé. Após ser resgatada, a vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada(HUAPA). Ela estava consciente e com escoriações.

Além disso, em janeiro, o CBMGO foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento após uma mulher cair em cisterna, em Senador Canedo. Conforme informações, a guarnição foi acionada para socorrer a mulher, que havia caído dentro de uma cisterna de uma residência.

Os bombeiros utilizaram um tripé e técnicas de salvamento terrestre para resgatar a vítima da cisterna, que estava ativa, por isso cheia de água. Após ser socorrida, a mulher foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento de Senador Canedo para receber os devidos cuidados médicos.