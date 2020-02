PRF apreende meia tonelada de maconha na BR-153, em Hidrolândia

Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidas na BR-153, km 525, em Hidrolândia. A apreensão foi resultado de ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO)

Primeiramente, um caminhão que transportava garrafas pet foi abordado pelos agentes da PRF no local. No momento da fiscalização, o motorista do veículo se mostrou bastante nervoso e demonstrou contradições nas informações prestadas.

Imediatamente foi solicitado o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar que, com a ajuda de cães farejadores, encontrou a maconha escondida no meio da carga de garrafas.

O motorista havia saído de Ponta Porã (MS) com destino a Fortaleza (CE) e informou que não tinha conhecimento sobre o entorpecente que estava no meio da carga.

Além disso, ele foi preso e imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Hidrolândia.

Neste sábado, plantação de maconha também é localizada em Pontalina

Um equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) localizou uma plantação de maconha, no povoado Três Vendas, em Luziânia.

Primeiramente, na ocasião foram apreendidas 94 pés de maconha, 236 gramas prontas para consumo, uma balança de precisão, um aparelho celular e uma identidade falsa.

Além disso, de acordo com a Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (7/2) uma equipe do GPT recebeu informações de que no povoado conhecido como Três Vendas, em Luziânia, estaria havendo movimentação intensa de tráfico de drogas.

No endereço indicado, a corporação visualizou um indivíduo em frente a uma chácara em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com ele uma porção de maconha.

Questionado sobre a substância, o homem informou a equipe que era maconha para seu uso e que em sua residência havia mais porções da droga.

Diante da situação, os policiais militares se deslocaram até o local, onde o indivíduo franqueou a entrada em sua chácara. Na ocasião foi encontrado mais porções de maconha em sua residência. Ao realizar varredura em uma vasta área de mata, foi localizada uma plantação de maconha.