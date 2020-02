PM apreende 1,5 tonelada de defensivos agrícolas na BR-020

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), por meio do Comando de Operações de Divisas (COD), apreendeu na noite desta sexta-feira (7/2) uma carga com 1,5 tonelada de defensivos agrícolas, na BR-020, próximo a divisa entre Goiás e Bahia.

Segundo a corporação, a carga de defensivo agrícola é altamente tóxica e o produto está avaliado em R$ 567 mil reais. Na ocasião, duas pessoas foram presas.

De acordo com informações dos policiais que atenderam a ocorrência, a apreensão aconteceu quando uma equipe do Comando de Operações de Divisas estava em deslocamento pela rodovia BR-020, divisa de Goiás com a Bahia, e se deparou com uma Van Renault em atitude suspeita.

No veículo estavam Ricardo Kosmos Cândido e Jonas Damião Cândido, que disseram estar levando passageiros para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. No entanto, ao abrir o compartimento traseiro da van foi encontrada uma grande quantidade de defensivos agrícolas.

Dupla que carregava 1,5 tonelada de defensivos agrícolas apresentou nota fiscal incompatível com o produto

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, além de mentir sobre o que transportava no veículo, a dupla responsável pela 1,5 tonelada de defensivos agrícolas ainda apresentou uma nota fiscal incompatível com o produto carregado.

Diante da situação, os policiais militares deram voz de prisão aos indivíduos que foram conduzidos à Delegacia de Polícia da região.

Além disso, a carga de 1,5 tonelada de defensivos agrícolas foi apreendida e conduzida para a mesma delegacia, ficando assim à disposição da autoridade policial de plantão que retificou a voz de prisão instaurando o inquérito policial sobre o referido fato.

Em outra ocasião, trio foi preso com carga tóxica em Itumbiara

Em setembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens transportando defensivos agrícolas em carro roubado, em Itumbiara, a 209 quilômetros de Goiânia.

Os homens de 34, 35 e 54 anos, transportava em uma caminhonete L 200 Triton, com registro de roubo, com cerca de meia tonelada de defensivos agrícolas sem documentação fiscal.