Polícia localiza plantação de maconha em Luziânia 

Um equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) localizou uma plantação de maconha, no povoado Três Vendas, em Luziânia.

Na ocasião foram apreendidas 94 pés de maconha, 236 gramas prontas para consumo, uma balança de precisão, um aparelho celular e uma identidade falsa.

De acordo com a Polícia Militar, na noite desta sexta-feira (7/2) uma equipe do GPT recebeu informações de que no povoado conhecido como Três Vendas, em Luziânia, estaria havendo movimentação intensa de tráfico de drogas.

Com estas informações em mãos, a equipe se deslocou até o povoado e intensificou o patrulhamento. NO endereço indicado, a corporação visualizou um indivíduo em frente a uma chácara em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrado com ele uma porção de maconha.

Questionado sobre a substância, o homem informou a equipe que era maconha para seu uso e que em sua residência havia mais porções da droga.

Diante da situação, os policiais militares se deslocaram até o local, onde o indivíduo franqueou a entrada em sua chácara. Na ocasião foi encontrado mais porções de maconha em sua residência. Ao realizar varredura em uma vasta área de mata, foi localizada uma plantação de maconha.

Ao ser abordado, dono de plantação de maconha em Luziânia apresentou documeto falso aos policiais

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, no momento da abordagem ao dono da plantação de maconha, o indivíduo apresentou um documento de identidade duvidoso.

Posteriormente, o abordado se identificou e revelou seu verdadeiro nome. Após consulta no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi constatado que o dono da plantação de maconha possui dois mandados de prisão seu desfavor.

Segundo os policiais militares, o autor possui passagens no Distrito Federal nos artigos 28, 33, 35 da Lei 11.343, e Art 157 do Código Penal.