Ponte do Córrego Santa Rosa na GO-164 é interditada após alagamento

Na manhã deste sábado (8/2), uma ponte na GO-164 foi interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). A ponte do Córrego Santa Rosa, sentido a cidade de Sanclerlândia, ficou completamente alagada após fortes chuvas que ocorreram na madrugada, na região.

Às 11:07 da manhã deste sábado, o CBMGO realizou a vistoria no local e julgou necessário a interdição imediata da mesma. A decisão foi feita após ser verificado que devido a forte chuva a rodovia ficou completamente alagada.

Além disso, não existe previsão para liberação do trecho.

Ponte do Rio das Almas, em Jaraguá, passa por vistoria

Certamente a chuva causou estrago em outro municípios de Goiás, e é o caso da ponte do Rio das Almas.

Na tarde da última sexta-feira (7/2), o CBMGO realizou vistoria técnica na ponte sobre o Rio das Almas, próximo ao trevo norte de Jaraguá na GO-080 e verificou uma erosão na cabeceira, próxima da pista. Certamente os danos foram provocados pela chuva.

A equipe do CBMGO juntamente com a Defesa Civil Estadual sinalizou o local imediatamente. Além disso foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e técnicos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) para realização das medidas necessárias.

Alerta Vermelho para as chuvas em Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou na última sexta-feira (7/2) alerta vermelho para as chuvas no estado de Goiás. O aviso informa chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Consequentemente, existe um grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e pontes e deslizamentos de encostas. Além disso, o alerta vermelho do INMET recomenda que todos:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Em caso de necessidade entre em contato com à Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Por fim, não existe sinais de que a chuva irá amenizar nos próximos dias. Até a próxima segunda-feira (10/2), segundo o INMET, o tempo ficará mais fechado, com céu nublado, e com pancadas de chuva isoladas.