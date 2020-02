Trabalhador morre esmagado por rampa hidráulica em Caldas Novas

Na manhã deste sábado (8/2) um homem morreu esmagado por rampa hidráulica, na cidade de Caldas Novas, a 171 quilômetros de Goiânia.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, porém a vítima morreu na hora.

De acordo com informações da corporação, na manhã de hoje, na região do Britadouro, na GO-139, o motorista de uma carreta usava uma rampa hidráulica para descer uma escavadeira de cima do caminhão. Em certo momento, ao soltar as rampas por onde descem a máquina, o homem não viu um trabalhador que passava atrás do veículo.

Infelizmente a rampa acabou esmagando a vítima, que morreu na hora. O homem foi identificado como Jovair Adão Severino da Cruz, de 43 anos. Ele é morador da cidade de Caldas Novas.

O Corpo de Bombeiros isolou o local do acidente e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo da vítima.

Além de homem que morreu esmagado em rampa hidráulica, outro foi resgatado após perder perna em máquina agrícola

Em janeiro deste ano, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionada para socorrer um homem que perdeu perna em acidente com máquina agrícola, em Luziânia.

Anadson Alves Da Silva de 34 anos, estava em cima de uma colheitadeira de soja auxiliando o condutor quando houve um problema técnico.

Quando tentou resolver o problema, a vítima acabou prendendo a perna direita nas engrenagens da máquina em movimento.

