Idoso é preso na Rodoviária de Goiânia suspeito de estuprar menino em ônibus

Um idoso de 69 anos foi preso na manhã deste domingo (9/2) na Rodoviária de Goiânia, no Setor Central, suspeito de estuprado um menino de 8 anos em um ônibus interestadual que chegou à capital goiana vindo do Pará. O homem teria colocado a mão dentro do short da criança e tocado suas genitálias, informação que foi confirmada pela vítima.

A prisão do suspeito foi realizada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), na manhã de hoje. De acordo com informações da corporação, ela foi acionada para atuar num suposto caso de estupro de vulnerável que teria ocorrido em um ônibus de viagem interestadual vindo de Paraupebas, no Pará, e aportado na Rodoviária de Goiânia, localizada no Setor Central.

Ao chegar ao local informado, a equipe do Copom recebeu do pai da vítima o relato de que seu filho teria sido abusado por idoso que estava no mesmo ônibus de viagem que eles. Segundo o pai do menino, o homem teria colocado a mão dentro do short da criança, que estava com o zíper aberto.

O relato do pai foi confirmado pela vítima.

Idoso foi preso por estupro de vulnerável na Rodoviária de Goiânia

Conforme os membros do Centro de Operações Policiais Militares, diante da confirmação das informações prestadas pelo pai e pela própria vítima, o idoso recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido juntamente com a vítima e as testemunhas para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

De acordo com o artigo 217-A do Código Penal, é enquadrado no crime de estupro de vulnerável o ato de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, com pena de reclusão de oito a 15 anos. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.