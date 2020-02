Interdições e verificações de pontes em Goiás marcam fim de semana

Os constantes prejuízos causados pelas fortes chuvas que têm se abatido sobre o estado ‘ligaram o alerta’ para as condições de estrutura das pontes em Goiás. O Corpo de Bombeiros realizou, neste fim de semana, vistorias em três pontes e a interdição de uma, com objetivo de evitar acidentes.

Na manhã do último sábado (8/2), os bombeiros fizeram uma verificação na ponte do Córrego do Serra na GO-239, em Niquelândia. Segundo a corporação, verificou-se as condições de tráfego da GO nas proximidades da Ponte do Córrego do Serra, sentido Niquelândia para Colinas do Sul.

No local, a equipe realizou o isolamento e a sinalização do lado esquerdo da pista informando, também à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) da situação com interdição parcial da via.

Já na tarde da última sexta-feira (7/2), o Corpo de Bombeiros fizeram uma vistoria técnica na ponte sobre o Rio das Almas, próximo ao trevo norte de Jaraguá na GO-080, verificando uma erosão na cabeceira, próxima da pista.

A equipe de bombeiros, juntamente com a Defesa Civil Estadual, sinalizou o local imediatamente. Além disso, foi feito contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e técnicos da Goinfra para realização das medidas necessárias.

Na cidade de Goiás, ainda no sábado, foram realizadas ações de Defesa Civil, monitorando durante todo o dia a situação de cheia do Rio Vermelho. O primeiro monitoramento foi realizado às 9h50, onde foram registradas fotos e verificado o nível hídrico constatando que não havia ultrapassado a “caixa”do rio, porém ao final da tarde foi realizado uma nova verificação e foi constatado elevação maior.

Uma das pontes em Goiás precisou ser interditada após verificação

Também na manhã de sábado, uma ponte na GO-164 precisou ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. A ponte do Córrego Santa Rosa, sentido a cidade de Sanclerlândia, ficou completamente alagada após fortes chuvas que ocorreram na madrugada na região.

Às 11h07 do dia em questão, os bombeiros realizaram a vistoria no local e julgaram necessária a interdição imediata da mesma. A decisão foi tomada devido à forte chuva que deixou a rodovia completamente alagada.