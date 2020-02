Após prestar serviços como mecânico, homem furta bateria de carro em Goiânia

Na noite deste domingo (9/2) um homem que se passou por mecânico foi preso após furtar bateria de carro, no Setor dos Funcionários, em Goiânia.

Na ocasião, o acusado admitiu o furto e informou que havia vendido a bateria em uma sucata localizada no Setor Leste Vila Nova, também na Capital.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), durante um patrulhamento de rotina, realizado no início da noite de ontem (9), na Rua P-19, a equipe do 38º BPM foi acionada por um senhor, que não teve sua identidade revelada.

Ele estava tendo uma discussão com um outro indivíduo. Na ocasião ele explicava à equipe que um homem foi fazer um serviço em sua casa, no sábado (8/9) como mecânico, e no domingo voltou a residência para furtar a bateria de seu carro.

Questinado sobre a acusação, o homem admitiu o furto e disse que vendeu a bateria em uma sucata no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O indivíduo que se passou por mecânico possui várias passagens por furto.

Diante da situação, os policiais conduziram vítima e autor do furto para a Central Geral de Flagrantes.

Além de homem preso após se passar por mecânico e furtar bateria de carro, falso policial foi preso após roubo

Em agosto do ano passado, um homem, de 42 anos, foi preso acusado de se passar por um policial para cometer crimes na região de Ceilândia. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no momento da prisão o falso policial usava acessórios policias e também um simulacro de pistola.

De acordo com informações da corporação, uma equipe policial recebeu uma denúncia que falava que um homem estava realizando roubos nas ruas de Ceilândia vestido com um uniforme policial. Ele teria abordado e roubado dois jovens há duas semanas.

As vítimas então o avistou, na noite deste domingo (18/8), e avisaram a polícia. Ele estava na EQNM 3/5 Leste, em um ponto de ônibus usando os mesmos acessórios policiais.