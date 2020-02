Alguns bairros de Aparecida de Goiânia podem ficar sem água nesta terça-feira (11/2), devido a uma limpeza e desinfecção periódica nos reservatórios.

De acordo com a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), os reservatórios que passam por limpeza são os do Bairro Cardoso, Estrela do Sul e Cidade Vera Cruz 2.

Conforme informações, o abastecimento será interrompido durante a manhã para a execução do serviço e deve ser normalizado durante o período da tarde.

Confira os bairros de Aparecida de Goiânia ficam sem água nesta terça (11)

Segundo a Saneago, oito bairros podem ter o fornecimento interrompido, sendo eles:

Bairro Cardoso I;

Jardim Canadá;

Conjunto Estrela do Sul;

Bairro Hilda;

Cidade Vera Cruz II- Regence;

Vila Mariana;

Vila Rosa;

Residencial Morada do Sul II.

Além disso, também é previsto a interrupção no fornecimento de água na quarta-feira (12/2), também para limpeza e desinfecção, desta vez no reservatório que atende o Jardins Viena e a Cidade Empresarial. O fornecimento será retomado após a execução do serviço, na tarde ainda de quarta-feira.

De acordo com a Saneago só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água bem dimensionada no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A Companhia solicita a compreensão dos moradores da região e orienta o consumo moderado de suas reservas domiciliares nos dias da manutenção.

Indiara também teve problemas no fornecimento e Saneago realiza manutenção neste domingo (9)

Neste domingo (9/2), o fornecimento de água em Indiara também foi afetado devido a trabalhos de manutenção. O motivo é a diminuição no volume de chuvas e, consequentemente, no volume do córrego da captação de Indiara.

Os trabalhos de manutenção foram iniciados no período da manhã para execução dos reparos necessários – visto que o local para adaptar a nova bomba também estava submerso. O abastecimento foi retomado ainda no fim da tarde.