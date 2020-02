Bombeiros resgatam cachorro preso em cano, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) atuou em uma ocorrência de salvamento de animais onde um cachorro ficou preso em um cano, no setor Estrela Dalva IV, em Luziânia.

Conforme informações dos militares que atuaram na ocorrência, o animal tentou sair do terreno onde estava pela tubulação de águas pluviais.

Entretanto, o cachorro não conseguiu sair e ficou preso pelo pescoço no tubo de pvc. Diante disso, o dono do animal solicitou o auxílio dos bombeiros para fazer o resgate do animal.

A guarnição de salvamento verificou as condições do cachorro, fez a segurança e em seguida iniciou a retirada do cano utilizando um alicate de corte. O cão foi resgatado sem ferimentos e entregue ao proprietário.

Além do cachorro preso em cano, em Luziânia, bombeiros também resgatam outro preso em portão, em Aruanã

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, na quarta-feira (15/1), para atender uma ocorrência incomum, em Aruanã, a cerca de 315 quilômetros da capital.

Conforme informações dos militares, eles atuaram em uma ocorrência de salvamento de animal, onde um cachorro estava com a cabeça presa em um portão.

Quando chegaram na residência, verificaram que o portão tem grades e que o cachorro colocou a cabeça no espaço para olhar a rua, mas não conseguiu tirar.

No local, utilizando equipamentos para corte da grade a equipe de bombeiros militares resgataram o cachorro sem ferimentos.

Em outro caso, outro cachorro caiu em bueiro de 2 metros, em Goianésia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) foi acionado no dia 23 de dezembro de 2019 para resgatar um cachorro que caiu em bueiro de 2 metros de profundidade, em Goianésia.

Para resgatar o animal os bombeiros precisaram usar uma escada para entrar dentro da tubulação. O cachorro não teve ferimentos.

O animal havia caído dentro de um bueiro da rede de água pluvial, no loteamento residencial Palmeiras II, em Goianésia.

No local, a equipe do CBMGO entrou dentro da tubulação para resgatar o animal, sem ferimentos que ficou aos cuidados do solicitante.