Confira os locais de vacinação contra sarampo em Goiânia

A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo começa nesta segunda-feira (10/2), em Goiânia. Nesta etapa, poderão se imunizar crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos.

Apesar de a vacinação ser destinada a esse grupo específico, pessoas de 6 meses a 49 anos de idade podem se imunizar, de acordo com a disponibilidade de vacinas.

Conforme previsto no cronograma nacional, o “Dia D” de mobilização será no dia 15 de fevereiro. Neste dia, estarão disponíveis a vacina Tríplice Viral e Tetra Viral, destinada a crianças de até 4 anos vacinadas com a primeira dose de tríplice viral.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, esta campanha de vacinação é uma estratégia para interromper a circulação do vírus do sarampo no Brasil.

Em agosto, começa a segunda etapa da campanha em 2020. Nesta fase, a vacinação é voltada para pessoas com faixa etária de 30 a 59 anos.

Locais de vacinação contra sarampo em Goiânia

Em Goiânia, estão sendo disponibilizados 68 postos de saúde para receber a população para vacinação. Confira os locais:

Cais Campinas

Cais Deputado João Natal

Centro de Saúde Setor Criméia Leste

Centro de Saúde Esplanada do Anicuns

Centro de Saúde “Marinho Lemos” – Negrão de Lima

Centro de Saúde Norte Ferroviário

Centro de Saúde Vila Canaã

Centro de Saúde Vila Moraes

Centro de Saúde da Fama

CSF – Criméia Oeste

CSF – Setor Leste Universitário

Centro de Saúde Cidade Jardim (Rodoviário)

Cais Parque Amendoeiras

Cais Jardim Novo Mundo

Cais Chácara do Governador

Centro de Saúde “Dr. Afonso Honorato da Silva e Souza” Vila Água Branca

CSF Aruanã III

CSF – Parque Atheneu

CSF – Santo Hilário

CSF – Jardim Dom Fernando II

CSF – Ville de France

CSF- Recanto de Minas Gerais

Cais Finsocial

Cais Setor Cândida de Morais

CSF Vila Mutirão

CSF – Jardim Primavera

CSF – Estrela D´alva

CSF – Setor Recanto do Bosque

CSF – Residencial Brisas da Mata

CSF- Boa Vista

CSF Jardim Curitiba

CSF São Carlos

CSF Novo Planalto

Ciams Novo Horizonte

Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Centro de Saúde “José do Egídio Martins” – Vila União

Centro de Saúde Pq. Anhanguera

CSF – Andréia Cristina

CSF – Garavelo B

CSF – Condomínio das Esmeraldas

CSF – Madre Germana

CSF – Parque Santa Rita

CSF – Real Conquista

CSF – Waldemiro Cruz (Residencial Itaipu)

CSF – Jardim Caravelas

Cais Jardim Guanabara III

Centro de Saúde Jd. Balneário M. Ponte

Centro de Saúde Vila Clemente

Centro de Saúde “Benedito Dos Santos Vieira” Setor Perim

CSF- Cachoeira Dourada

CSF- Conjunto Itatiaia

CSF- Setor São Judas Tadeu

Ciams Urias Magalhães

CSF – Jardim Guanabara I

Cais Bairro Goiá

Centro de Saúde Pq. Ind. João Braz

CSF – Buena Vista

CSF – Vila Regina

CSF – Residencial Goiânia Viva

CSF – Parque Eldorado Oeste

CSF – Parque dos Buritis

CSF – Parque Vera Cruz II

CSF- Parque Vera Cruz I

CSF- São Francisco

CSF JD Cerrado VI

Centro Municipal de Vacinação

Centro Saúde Parque Amazônia

Centro Saúde Vila Redenção

Os respectivos endereços e horários de funcionamento de casa unidade podem ser conferidos na lista oficial.