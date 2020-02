Detento é encontrado morto em banheiro de unidade prisional de Catalão

Um detento da Unidade Prisional de Catalão, a 260 quilômetros de Goiânia, foi encontrado morto na tarde do último domingo (9/2). O corpo estava dentro do banheiro próximo ao pátio utilizado para o banho de sol dos custodiados.

Conforme informações preliminares, o interno identificado como Thiago Mariano da Costa, de 29 anos, foi encontrado morto com sinais de asfixia. A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de perícia no local, e de acordo com a Polícia Civil, o perito identificou no corpo da vítima as marcas da asfixia.

Logo em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Catalão. Ele será liberado aos familiares após os exames necessários. A Polícia Civil de Catalão ficará a cargo da investigação.

Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) se manifestou sobre o caso. Conforme o órgão, um procedimento administrativo foi aberto para apurar a morte do custodiado. Veja a nota abaixo na íntegra:

“A 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informa que abriu procedimento administrativo para apuração sobre a morte de um custodiado encontrado sem sinais visitais neste domingo, 09/02, dentro do banheiro do pátio do banho de sol.

A coordenação já realizou a notificação às autoridades competentes para confirmação formal do óbito. A ocorrência está a cargo da Polícia Civil.”

Além de caso na unidade prisional de Catalão, detentos foram encontrados mortos na CPP de Aparecida

No final de janeiro deste ano, dois presos da CPP foram encontrados sem vida dentro da cela que ocupavam, em Aparecida de Goiânia. Os corpos foram achados na noite 30/1 e o detentos suspeitos dos homicídios foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito e, posteriormente, para a delegacia de Polícia Civil.

Os nomes dos detentos, assim como os crimes pelos quais eles cumpriam pena, não foram divulgados.

Por meio de nota, a DGAP confirmou, na época, a descoberta dos corpos e informou as providências que foram tomadas. Conforme a nota, a Casa de Prisão Provisória (CPP) iria instaurar um procedimento administrativo para responsabilizar os culpados pelas mortes dos custodiados, e que notificou as autoridades para a confirmação formal dos óbitos.

O órgão também informou na ocasião que os detentos suspeitos dos homicídios foram levados para a delegacia para prestar depoimento.