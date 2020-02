Homem é morto em casa na frente da família, em Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto em casa na madrugada desta segunda-feira (10/2) na frente da família, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

Conforme informações, o homicídio aconteceu na Rua Nascente, no Jardim Palmares. Dois homens teriam invadido a residência da vítima após se identificarem como policiais.

Quando os criminosos entraram na casa atingiram o homem com quatro tiros na cabeça e nos ombros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Segundo levantamentos, os suspeitos roubaram uma televisão e fugiram em seguida. Eles ainda não foram localizados. A vítima não tinha passagem pela polícia.

O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) está apurando o caso e a principal linha de investigação é que seja um latrocínio, que é roubo seguido de morte.

Além do homem morto em casa na frente da família, em Aparecida de Goiânia, outro morreu na garagem da casa de ex-mulher, em Formosa

Um homem foi morto a tiros, na manhã do último dia 11 de janeiro, na garagem da casa da ex-mulher, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Informações preliminares apontam que o homem foi surpreendido pelo autor e foi baleado ao menos quatro vezes. Após o crime, o suspeito teria fugido no carro da vítima.

Testemunhas relataram que a vítima, identificada como Gernandy Carmo de Jesus Moura, de 33 anos, e a ex-mulher, uma advogada, estavam em processo de separação de bens. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, as testemunhas disseram que a mulher era ameaçada pelo ex e tinha uma medida protetiva contra ele.

Gernandy foi morto a tiros momentos depois de chegar na casa da ex-mulher. Os primeiros levantamentos apontam que o autor do crime surpreendeu Gernandy ainda na garagem da casa e atirou várias vezes, de perto. Um dos disparos atingiu a cabeça do homem, que morreu ainda no local.

Após o ocorrido, a advogada prestou depoimento na delegacia da cidade e foi liberada. O Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) contará com imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer a dinâmica do crime. A casa foi isolada por equipes da Polícia Militar até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal (IML).