Homem é preso ao quebrar telefone público em frente posto policial, em Trindade

Um homem foi preso, neste domingo (9/2), ao ser flagrado quebrando um telefone público em frente a um posto policial, no Setor Palmares, em Trindade, Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), telefone fica localizado na Avenida Lírio, próximo a uma feira livre aos domingos. O homem tentou fugir assim que percebeu a chegada da viatura, mas foi capturado.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a delegacia onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de dano qualificado por se tratar de patrimônio público.

Conforme informações de moradores da região, o posto policial está desativado há vários anos. Alguns afirmam que o local já foi até alvo de criminosos, informação que foi negada pela PM.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM) em Trindade se pronunciou, confira:

O Posto Policial infelizmente não será reativado devido ao efetivo muito escasso de Policiais Militares, ou seja, se ativar perde-se no mínimo duas viaturas nas ruas, e a nossa missão precípua é o Policiamento Ostensivo e Preventivo para a manutenção da ordem pública 24 horas por dia, os 365 dias do ano.

[…] Outra situação é que o imóvel é da prefeitura municipal e a intenção é que ele retorne para a posse dela, para utilização da melhor maneira possível, seja com guardas municipais, vigilantes ou outro segmento necessário.

Não houve nenhum tipo de furto de bens móveis de propriedade da Polícia Militar naquele local. No referido posto policial, que encontra-se desativado há vários anos, existem alguns móveis que estão em estado precário ou inservíveis. Esses móveis foram doados por comerciantes e populares e, mesmo não estando em condições de uso, eles serão retirados e remanejados à sede da 23º CIPM para possível doação ou destruição.

Também informamos que, mesmo o Posto Policial estando desativado, a viatura policial em seu patrulhamento passa pelo local pelo menos uma vez ao dia.

Solicitamos que os moradores do Setor Palmares e adjacências, caso necessitem, façam contato através dos telefones das viaturas e do Copom 190, para que possamos atendê-los com a maior celeridade possível. Os telefones também possuem Whatsapp.

Os telefones são: