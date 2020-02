Justiça determina que Município de Goiânia realize manutenção em asfalto

A Justiça de Goiás determinou que o Município de Goiânia deve realizar uma manutenção definitiva no asfalto da Avenida Anhanguera. A decisão foi proferida na última sexta-feira (7/2) pela juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da 3 º Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos.

A acusação é feita pela Metrobus Transporte Coletivo S/A, empresa responsável pelo transporte coletivo da Capital e da Região Metropolitana. O Município de Goiânia deve realizar a manutenção na Avenida Anhanguera, local por onde circulam os ônibus, além disso, também deve ressarcir custos eventuais e despesas processuais no valor de R$2.000,00.

De acordo com a Metrobus, em 2014, melhorias para o transporte foram acertadas, mas não aconteceram. O pacto Metropolitano pelo Transporte Coletivo foi recepcionado pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) de Goiânia, que visava melhorias para o transporte na Capital, além do atendimento da linha do Eixo Anhanguera aos municípios de Trindade, Goianira e Senador Canedo.

A manutenção em asfalto

Conforme os autos, a má manutenção no asfalto tem ocasionado desgaste dos veículos, danificando peças, dentre outros prejuízos, o que acarreta no atraso e na falha dos ônibus, prejudicando a população. A acusação foi motivada com base nessas acusações.

De acordo com a magistrada Jussara Cristina Oliveira Louza, a manutenção na via pública é essencial para o bom funcionamento do transporte coletivo, pois evita acidentes ocasionados pela má conservação.

“De fato, a Metrobus não tem como prestar um bom serviço diante da péssima conservação das vias públicas e, caso a manutenção do asfalto da Avenida Anhanguera não seja realizada, poderão ocorrer acidentes ainda mais graves, dentre outros prejuízos à autora no que se refere ao exercício das atividades de transporte público, essencial à população que dela depende. ”

Reajuste da passagem

No fim de janeiro, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) solicitou à Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC) que comprovasse com os devidos documentos quais medidas foram ou estão sendo adotadas com o objetivo de proporcionar melhorias no transporte público em Goiânia e Região Metropolitana, em Goiás. A ação partiu da possibilidade de aumento no valor da tarifa, repassado ao usuário do transporte.