Dois suspeitos de furto de gado são presos no município de Mineiros

Na tarde do último domingo (9/2), o Comando de Polícia Especializada (CPE), da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), prendeu dois homens suspeitos de furto de gado. A abordagem e a detenção aconteceu no município de Mineiros. Além disso, na busca foi encontrado, no porta-malas de um dos veículos, um bovino abatido, cortado em pedaços, e uma Carabina .22 sem a devida regularização.

Primeiramente, a equipe responsável pela detenção estava fazendo o patrulhamento da região quando encontrou dois veículos com atitudes suspeitas. Além disso, cada um dos veículos contava com apenas um ocupante.

Durante a abordagem, os suspeitos inicialmente falaram que não havia nada de irregular nos veículos. Apesar disso, após vistoria, foi encontrado o bovino cortado em pedaços e a arma sem a devida documentação.

Mesmo resistentes, após ser encontrada a carga irregular, os dois suspeitos confessaram. Um deles afirmou que há dias vinha realizando furto de gado na região sudoeste do estado. Além disso, ele também admitiu que seu companheiro, também abordado, é quem realizava os disparos para abater os bovinos.

Por fim, nos últimos dias os municípios de Jataí, Mineiros e região vem sofrendo com os casos recorrentes de furto de gado. Consequentemente, a CPE intensificou o patrulhamento pelas imediações na zona rural.

O Portal O Dia entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar para mais detalhes sobre a identidade e histórico dos suspeitos, mas não obteve resposta até o fim dessa matéria.

Casos recorrentes de furto de gado estão acontecendo desde meados de janeiro em Goiás

No dia 16 de janeiro deste ano, a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), prendeu seis pessoas e recuperou 46 cabeças de gado avaliadas em mais de R$ 100 mil. A investigação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. Dois dos investigados foram presos em Goiás e quatro no Mato Grosso do Sul.

Além disso, também em janeiro, um touro senepol, raça híbrida de alto valor foi furtado no município de Panamá, no sul de Goiás. Apesar disso, o bovino avaliado em R$ 7 mil reais, foi recuperado nesta semana pela Polícia Civil do Estado de Goiás.