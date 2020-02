Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta no palco do Martim Cererê

Em ritmo de pré-temporada, a Orquestra Filarmônica de Goiás se apresenta nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, às 20h30, no Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia. Assim, no repertório estão obras de Herraiz, Poulenc, Tchaikovsky e Labrada. Leonardo Labrada, maestro, e Abner Landim, spalla da Filarmônica, assinam a direção artística do espetáculo.

Labrada destaca que o objetivo da performance no Martim é fazer com que a Orquestra continue se apresentando em lugares alternativos. “O objetivo é democratizar o alcance à música de concerto e mostrar ao público que a música sinfônica é acessível. Já realizamos várias apresentações no Martim Cererê e temos muito apreço pelo local, que é super bem localizado. É muito bonito ver a Orquestra em um local tão diferente”, comenta.

Ademais, o artista explica que preparou quatro momentos distintos para este concerto. Assim, estes consistem na execução de peças acompanhadas por vídeos e memes, na apresentação de um duo de clarinetas. Além disso, na performance do romantismo de Tchaikovsky e ainda no experimentalismo da estética dos anos 1960. “Esse concerto é uma verdadeira degustação musical. O público escutará estilos completamente diferentes, sendo que, das quatro peças, no mínimo uma, vai agradar”, completa o maestro.

Temporada 2020 da Orquestra Filarmônica de Goiás

A abertura da temporada 2020 da Filarmônica acontece no dia 11 de março, quarta-feira, às 20h30, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Neste dia, a regência será do maestro Neil Thomson, diretor artístico da instituição. Assim, serão apresentadas as obras Sinfonia 16 de Haydn e Sinfonia 2 de Rachmaninoff. Ademais, a estreia mundial da suíte folclórica “Vila Boa de Goyaz”, de Cyro Delvizo.

Para esse ano, o corpo sinfônico realizará 21 concertos no primeiro semestre. Isso entre temporada principal, concertos de câmara, didáticos e turnê estadual e nacional.

A Orquestra Filarmônica de Goiás está entre as três principais orquestras do Brasil. Em 2018, foi agraciada com a Ordem Rio Branco, mérito cultural concedido pelo Ministério das Relações Exteriores a pessoas e instituições que se destacam por suas iniciativas.

Assim, nos últimos anos, a Orquestra gravou dois álbuns com obras do compositor brasileiro Claudio Santoro. Dessa forma, o objetivo da orquestra é gravar as catorze sinfonias de Santoro, contribuindo assim para a preservação do repertório nacional. A gravação das sinfonias completas integra o projeto “Brasil em Concerto”, que pretende divulgar a música orquestral brasileira pelo mundo. Os álbuns serão lançados pelo selo internacional Naxos.

Serviços

Orquestra Filarmônica de Goiás no Martim Cererê

Quando: Sexta-feira (14/2)

Horário: 20h30

Onde: Centro Cultural Martim Cererê, 20h30

Entrada: Gratuita