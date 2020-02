PM apreende 60 frascos de lança perfume em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (10/2), 60 frascos de lança perfume e outras drogas. A apreensão aconteceu no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, uma equipe da PMGO estava em patrulhamento pela Avenida Igualdade quando avistou um homem em atitude suspeita conduzindo um Fiat Palio, cor branca.

Após a abordagem, os militares realizaram busca veicular e foram encontrados 32 comprimidos de ecstasy, 16 unidades de LSD, quatro porções de cocaína e 60 frascos de lança perfume.

Além disso, a equipe ainda se deslocou até a casa do suspeito onde foi encontrada uma pistola, marca Taurus, calibre .380, com 10 munições intactas do mesmo calibre. Ainda foram localizadas duas balanças de precisão e um galão de 20 litros de lança perfume.

Diante dos fatos, o homem e os entorpecentes foram encaminhados para a Central Geral de Flagrantes para as providências cabíveis.

Além dos 60 frascos de lança perfume apreendidos em Aparecida de Goiânia, 800 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu, no último dia 16 de dezembro, um homem que estava com cerca de 800 comprimidos de ecstasy, no Setor Parque Amazonas, em Goiânia.

Além disso, com o acusado os policiais encontraram porções de cocaína e uma balança de precisão.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a prisão aconteceu por meio de uma equipe do Bope que realizava um patrulhamento pela região do Parque Amazonas, em Goiânia.

Na ocasião Gustavo Augusto Carvalho de Paiva foi preso pela corporação. Durante a abordagem, com Gustavo Augusto e em sua residência foram apreendidos o total de 800 comprimidos de ecstasy, porções de cocaína e uma balança de precisão.

Ainda de acordo com a Polícia Militar de Goiás, o homem foi conduzido até a Central Geral de Flagrantes onde foi atuado por tráfico de entorpecente.