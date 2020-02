PM apreende maconha que seria comercializada durante Carnaval de Caldas Novas

Durante uma operação, o Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), apreendeu um carregamento de maconha que seria comercializada durante o Carnaval de Caldas Novas, a 174 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação o homem responsável pelo transporte da droga informou que receberia a quantia de R$ 5 mil reais pelo serviço. A maconha foi avaliada em R$ 200 mil reais.

De acordo com a Polícia Militar, a apreensão aconteceu quando uma equipe COD, que estava em operações na região sudoeste de Goiás, abordou uma Pick-up que era conduzida por um homem em atitude suspeita.

A corporação deu ordem de parada ao veículo, porém o condutor não obedeceu as sinalizações de parada. Devido a isso, foi necessário um acompanhamento tático ao veículo. Momentos depois, os policiais conseguiram fazer com que o carro com a maconha que seria comercializada durante o Carnaval de Caldas Novas.

Após a abordagem, a equipe policial precisou acionar o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) para cortar a lataria do veículo e remover toda a droga, que estava escondida em fundos falsos.

Diante da situação, o homem foi preso em flagrante. Na ocasião o acusado alegou que adquiriu a droga no Paraguai e teria a pretensão de entregar para um desconhecido na cidade de Caldas Novas, onde a droga seria comercializada durante carnaval.

Além disso, o homem receberia R$ 5 mil reais pelo transporte do carregamento de 200 quilos de maconha.

Além de apreensão de maconha que seria comercializada durante carnaval, estudante foi preso com mais de 120 quilos de maconha

Em dezembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um estudante de eletrotécnica com 123 quilos de maconha, em Jataí.

Segundo a corporação, o entorpecente estava escondido embaixo dos bancos dianteiros e no porta-malas do veículos que o estudante conduzia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o estudante, de 29 anos, foi preso com 127 quilos de maconha. Ele passa pela BR-364, em Jataí, na região sudoeste do estado.