Servidores impedem entrada de pacote com celulares em UP de Anápolis

Na tarde deste último domingo (9/2), servidores penitenciários impediram a entrade de pacote com celulares em UP de Anápolis.

Segundo informações dos agentes, o pacote foi arremessado por cima do muro da Unidade Prisional Regional da cidade.

De acordo com a 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o pacote com celulares foi encontrado no momento em que os agentes plantonistas realizavam procedimento de ronda noturna.

Assim que avistaram a ação criminosa, os servidores realizaram a contenção dos objetos de uso proibido dentro de unidades prisionais antes que os mesmos chegassem a destinação final.

Conforme informou a direção da UPR, procedimentos administrativos internos foram instaurados para apuração do fato. Após averiguações serão aplicadas as sanções disciplinares cabíveis em lei aos custodiados que iriam receber os eletrônicos.

Ainda segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), esta e outras interceptações são resultado da aplicação de medidas estabelecidas pelo Governo do Estado em consonância com a DGAP.

Além de apreensão de pacote com celulares em UP de Anápolis, agentes apreenderam drogas e celulares em presídio de Catalão

No início deste mês, agentes prisionais apreenderam drogas, celulares e acessórios de aparelhos eletrônicos que estavam em presídio de Catalão.

Os objetos estavam em um pacote que foi arremessado por cima do muro da unidade prisional. Ao todo foram apreendidos 7 celulares, três carregadores, dois fones de ouvido e 70 gramas de maconha.

De acordo com a 4ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o flagra aconteceu após os servidores avistarem pelas câmeras de segurança um indivíduo com atitudes suspeitas nas proximidades da unidade prisional.

Logo em seguida, avistaram o arremesso dos itens. Assim que o homem jogou as drogas, celulares e acessórios foi realizada a contenção dos materiais antes que os mesmos chegassem a destinação final.

Segundo a direção do presídio, o suspeito que realizou o lançamento fugiu do local sem ser identificado.